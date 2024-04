JUVENTUS-ZIRKZEE, IL RETROSCENA DI MERCATO

Joshuaè un obiettivo di mercato concreto della Juventus per l'estate. Il classe 2001 del Bologna è tra i protagonisti assoluti di questa Serie A e sta attirando su di sé i riflettori di parecchie big, tra queste anche la Vecchia Signora. Sky però riporta un curioso retroscena di mercato che riguarda proprio la Juventus e Zirkzee. Risalente al gennaio 2021.Tre anni fa Zirkzee era certamente giovanissimo ed aveva già esordito nella stagione precedente nelin prima squadra, segnando dopo appena 104 secondi dal suo esordio contro il Friburgo. Poi trovò poco spazio complice l'arrivo die divenne un nome interessante per il mercato. Proprio in quella sessione di mercato la Juventus chiese informazioni al Bayern Monaco per il giocatore che poi andò al, in grado di battere la concorrenza, con la formula del prestito con diritto di riscatto. In quella stagione non fece bene complice anche un lungo infortunio ma con il prestito all'Anderlecht e l'attuale esperienza al Bologna è definitivamente esploso. In estate la Juventus proverà l'assalto definitivo ma dovrà fare attenzione alle sirene estere del Bayern Monaco che ha un diritto di ricompra fissato a 40 milioni e l'Arsenal pronto a mettere sul piatto 6 milioni a stagione.