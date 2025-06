Getty Images

Sky - Juventus, un giovane verso la Roma a zero

un' ora fa



Radoslaw Zelezny portiere classe 2006 che nella passata stagione ha vestito la maglia della Juventus Primavera di Francesco Magnanelli dovrebbe lasciare il club bianconero a parametro zero. La Vecchia Signora si ma non l'Italia, infatti stando a quanto riferisce Sky per l'estremo difensore ci sarebbe una nuova avventura.



Zelezny dovrebbe andare a parametro zero alla Roma. Complice anche la scadenza del suo contratto con la Juventus che non è stato rinnovato.