Lasi appresta a scendere in campo domani alle ore 18, tra poco più di 24 ore, allo stadio Bentegodi diper la gara contro gli scaligeri. Bianconeri con la voglia di riscatto dopo la sconfitta di lunedì sera allo Stadium per mano dell'Udinese. Stando a quanto riferisce SkySport c'è soltanto un grattacapo ancora per Massimiliano Allegri. La domanda del tecnico toscano è: chi affiancherà Dusan Vlahovic? Il ballottaggio sembra essere tra Federico Chiesa e Kenan Yildiz. Riserve che però saranno sciolte domani da Max.