Juventus-Udinese, la probabile formazione

Wojciechsarà il portiere titolare, dato che il viceè infortunato. In difesa,sarà sostituito a causa della squalifica dopo il quinto cartellino giallo contro l'Inter. La linea difensiva a tre potrebbe vedere. Sugli esterni, sono previsti, mentre in mediana ci saranno Locatelli conai suoi lati. In attacco, la coppia favorita è, mentredovrebbero iniziare dalla panchina. La Juventus si prepara ad affrontare la sfida con questa formazione, cercando di ottenere il massimo dei risultati.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Chiesa.