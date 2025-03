Sky - Juventus-Tudor: a breve la firma

Laha preso la sua decisione:non sarà più l’allenatore bianconero. Secondo Sky Sport, il club ha scelto Igorcome suo sostituto e l’accordo tra le parti è stato raggiunto nelle ultime ore. Il tecnico croato, ex Marsiglia e già passato da Torino in passato come giocatore e vice allenatore, è atteso in città già nella serata del 23 marzo per firmare il contratto - firma che arriverà " breve" - e preparare la ripresa degli allenamenti.La Juventus ha optato per Tudor per la sua esperienza e il suo stile di gioco aggressivo, basato su una difesa a tre e un pressing intenso. L’obiettivo è dare una svolta immediata alla stagione, con il debutto sulla panchina bianconera previsto per la sfida contro il Genoa.

Nel nuovo staff tecnico ci sarà anche Ivan Javorcic, ex allenatore di Südtirol e Venezia, che l’anno scorso aveva già collaborato con Tudor alla Lazio. Il croato ricoprirà il ruolo di vice allenatore, portando con sé esperienza e conoscenza del calcio italiano.La scelta di Tudor segna un nuovo capitolo per la Juventus, che punta a ritrovare identità e risultati con una guida tecnica capace di trasmettere intensità e compattezza alla squadra.