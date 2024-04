Il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, ha parlato del futuro allenatore della Juventus: "Thiago Motta è il prescelto della Juventus per il futuro, che io sappia, a prescindere da come finirà, si cercherà di risolvere con Allegri. Quando però il Bologna ha chiesto a Motta negli scorsi giorni se le cose fossero già fatte con la Juve, lui avrebbe risposto di aspettare. Bisogna dunque anche capire se Thiago Motta abbia deciso di lasciare il Bologna e se non faccia come Xabi Alonso, che è rimasto poi al Leverkusen. Nella sua testa può ancora esserci il dubbio qualora dovesse conquistare la Champions League".