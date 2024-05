Juventus, accordo verbale con Thiago Motta: gli aggiornamenti

Juve, la data chiave per il futuro di Allegri

Da mesi si rincorrono le voci sul futuro di Thiago Motta e la strada sembra ormai tracciata. Come ha riferito il giornalista Gianluca Di Marzio su Sky Sport,Lui vorrebbe che il progetto del Bologna fosse incentrato su di lui, ma in questo momento non è così, non è stato così. La società fa il suo progetto e l'allenatore è parte di questo progetto, non è il centro.""Se non cambieranno le cose in maniera sorprendente", ha aggiunto il giornalista, "si arriverà a quello che stiamo raccontando, a Thiago Motta alla Juventus. Penso sia difficile dire di no alla Juventus, soprattutto in questo momento, con un progetto nuovo, che partirebbe proprio nel segno di Thiago Motta''."Un po' di pazienza e saprete", ha detto Massimiliano Allegri nell'ultima conferenza stampa a proposito del suo futuro. Ma quanto ci sarà da attendere ancora?ovvero il giorno dopo la finale di Coppa Italia. In quel caso, se la Juventus sarà qualificata in Champions, la stagione è di fatto conclusa in termini di obiettivi e così si potrà definire il futuro di Allegri e in generale di chi sarà l'allenatore bianconero.