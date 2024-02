Durante l'allenamento di ieri della, Massimilianoha optato per una sperimentazione tattica, abbandonando il consueto modulo 3-5-2 a favore del 4-3-3. Questa mossa strategica apriva la possibilità di schierare sul terreno di gioco il temibile tridente composto da Vlahovic, Chiesa e Yildiz.Tuttavia, secondo quanto riferito da Giovanni Guardalà a Sky Sport, questo cambio tattico non avverrà fin dall'inizio della partita contro il Frosinone, prevista per domenica 25. Il giornalista ha inoltre aggiunto che Allegri è convinto che la squadra debba ripartire da zero, resettando mentalmente dopo i recenti risultati negativi contro Empoli e Inter. Questi risultati hanno pesato sull'umore dei giocatori bianconeri, portando la squadra ad allontanarsi dalla lotta per lo scudetto, soprattutto dopo i punti persi contro Udinese e Verona.La decisione di Allegri di non implementare il nuovo modulo fin dall'inizio potrebbe riflettere la sua cautela nel voler garantire una transizione fluida e controllata verso una nuova strategia. Resta da vedere se questa mossa tattica porterà i risultati sperati e se la Juventus sarà in grado di rialzarsi dopo una serie di prestazioni deludenti.