Juventus, i dettagli del rinnovo di Rugani

. Il difensore classe 1994, infatti, sembra ormai prossimo alla firma, come raccontato da Gianluca Di Marzio.Dopo l'incontro tra Cristiano Giuntoli e Davide Torchia, il rinnovo di Daniele Rugani con la Juventus è ormai ai dettagli, si legge. E la trattativa dovrebbe arrivare alla chiusura definitiva in tempi brevi. Un prolungamento per altri due anni, con opzione per un'ulteriore stagione. Un biennale con opzione per Rugani, che aveva più volte ribadito la volontà di restare alla Juventus a lungo. Ora la società è pronta a puntare ancora su di lui, da definire ci sono solo le cifre "ufficiali" dell'ingaggio, che visto il momento in casa Juventus saranno sicuramente riviste al ribasso.