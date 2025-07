Sky - Juventus, può arrivare un difensore centrale nei prossimi giorni: spunta di nuovo Hancko

8 minuti fa



La priorità della Juventus era e rimane l'attacco, sia per quanto riguarda le entrate sia le uscite, con Dusan Vlahovic che chiaramente cambia scenari e prospettive. I bianconeri però si muovono anche su altri fronti ed è tornato di moda David Hancko del Feyenoord. Il difensore era stato un obiettivo concreto a gennaio, con Thiago Motta che lo gradiva particolarmente ma poi le trattative si sono bloccate.



Come riferisce Sky Sport, la Juventus potrebbe prendere un difensore centrale nei prossimi giorni, ed ornato il nome di Hancko che è in trattativa con l'Al Nassr. Se il club arabo non dovesse chiudere allora la Juventus potrebbe sfruttare l'occasione. Hancko è pronto a lasciare il Feyenoord dopo che il club olandese già lo aveva trattenuto a gennaio, consapevole però che l'addio era solo rimandato. Situazione quindi da monitorare in ottica Juventus; il giocatore e il club avevano già trovato un'intesa di massima in inverno per quanto riguarda il contratto.