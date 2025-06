Sky - Juventus, problemi con il rinnovo di Gatti: spunta l'Aston Villa

Gatti Juve, cosa succede

Il futuro di Federicoallaè tutt’altro che scontato, secondo Sky Sport. Il difensore italiano, reduce da una stagione positiva con 42 presenze complessive, 1 gol e 2 assist, sta valutando il proprio futuro, anche alla luce delle recenti offerte ricevute.Oltre all’interesse del Napoli, nelle ultime settimane si è fatto avanti anche l’Aston Villa, club di Premier League pronto a inserirsi nella corsa al giocatore. Gli inglesi cercano un difensore fisico, affidabile e con margini di crescita, e Gatti risponde perfettamente a queste caratteristiche.

Il nodo principale rimane il rinnovo del contratto con la Juventus, attualmente in scadenza nel 2028. Gatti chiede un ingaggio da circa 3 milioni di euro a stagione, una cifra che al momento la società bianconera non è disposta a offrire. Il difensore guadagna ancora meno rispetto ad altri titolari della rosa, e questo squilibrio ha acceso i dubbi sul suo futuro.La Juventus vorrebbe trattenerlo, ma senza sforare il tetto salariale imposto dalla nuova dirigenza. Per questo motivo, Gatti sta prendendo in considerazione le alternative, valutando con attenzione le proposte sul tavolo, in Italia e all’estero. Le prossime settimane saranno decisive per il suo destino.