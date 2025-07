Sky - Juventus, previsti nuovi contatti per Conceiçao: le ultime

AFP via Getty Images

La Juventus sta lavorando sul mercato con tanti nomi sul tavolo . C'è quello di Jadon Sancho , con cui ci saranno nuovi contatti domani per provare a limare la distanza sull'ingaggio. C'è stato, prima dell'ufficialità, quello di, diventato a tutti gli effetti un nuovo giocatore bianconero. E c'è anche quello di, che veste ancora la maglia della Juve ma, al momento, resta legato al Porto.L'esterno classe 2002 ha una clausola dae il club bianconero sta lavorando per ottenere uno sconto. Secondo quanto riportato da Sky Sport, inoltre, nei prossimi giorni sono previsti altri nuovi contatti per portare Conceiçao a Torino a titolo definitivo.

La trattativa con i portoghesi sarebbe dunque tra le priorità della Juventus, che sta cercando di rinforzarsi in diversi reparti per dare maggiori garanzie a Tudor.