Sky - Juventus, occasione per Conceicao: ecco chi sta fuori

Le ultime su Juve-Udinese

Igorsorprende tutti ancora una volta. Per la sfida odierna, il tecnico dellaha deciso di puntare sudal primo minuto, lasciando in panchina. Un segnale chiaro: l’esterno portoghese ha convinto durante le ultime settimane di lavoro alla Continassa e ora si prende la scena, in una formazione che conferma l'identità offensiva la volontà del tecnico. Lo riporta Sky Sport.Il sistema prevede quattro esterni di movimento: Andrea Cambiaso e Alberto agiranno presumibilmente da quinti a tutta fascia, anche se con licenze più offensive rispetto al classico 3-5-2. La vera novità, però, è Conceição: schierato largo a destra, pronto a sfruttare la sua velocità e abilità nell’uno contro uno per mettere in crisi la retroguardia avversaria.

Sull’altro lato ci sarà Nico Gonzalez, che rientra da titolare dopo un percorso di recupero fisico e si candida a essere l’uomo in più nella rifinitura. La sua classe tra le linee è un’arma fondamentale per scardinare le difese chiuse.