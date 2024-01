Koopmeiners-Juventus: ci sono novità

Il mercato in movimento. Stando a quanto raccontato da Sky Sport, sembra che la Juventus sia molto interessata ad assicurarsi le prestazioni die sia pronta a fare un'offerta iniziale di 40 milioni di euro più bonus, con l'obiettivo di arrivare a un totale di 45 milioni di euro.Laha l'intenzione di concludere la trattativa il prima possibile per bloccare il giocatore e anticipare la concorrenza. Nelle visioni della Vecchia Signora per il centrocampo del futuro,è visto insieme aQueste informazioni sono state riportate da Sky Sport, e sarà interessante vedere come si evolverà la situazione e se la Juventus riuscirà ad arrivare a un accordo con l'Atalanta per Koopmeiners.