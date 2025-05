Juventus, nuovo ruolo per Chiellini

Manovre in casa Juventus nel dettaglio nella dirigenza bianconera. Vi abbiamo parlato ieri di Francesco Calvo che lascerà la Vecchia Signora al termine della stagione per trasferirsi in Premier League. Ora però è il momento anche di cambiare ruolo per Giorgio. Stando a quanto riferisce Sky Sport ma anche Fabrizio Romano e Matteo Moretto.Giorgio Chiellini al momento ricopre il ruolo di Head of Football Institutional Relations, ma la volontà del club è quello di renderlo maggiormente operativo, dandogli in particolar modo maggiori responsabilità anche nell’area sportiva: l’ex difensore potrebbe affiancare Cristiano Giuntoli sulle decisioni di maggiore importanza.