Sky - Juventus Next Gen, scattato l'obbligo di acquisto per Pietrelli

Giornata da incorniciare per Alessandro Pietrelli, protagonista ieri con la Juventus Next Gen nella netta vittoria contro il Crotone. Il giovane centrocampista ha siglato la rete del momentaneo 2-0, contribuendo in modo determinante al successo della Seconda Squadra bianconera, confermandosi come uno dei profili più interessanti del gruppo.Oltre alla prestazione sul campo, oggi è arrivata una notizia importante per il suo futuro: come riportato da Sky Sport, è scattato l’obbligo di riscatto da parte della Juventus nei confronti della Feralpisalò, società proprietaria del cartellino. Il costo dell’operazione si aggira intorno al milione di euro, cifra che testimonia la fiducia del club bianconero nelle potenzialità del classe 2003.

Il riscatto rappresenta un vero e proprio premio per il percorso di crescita che Pietrelli ha compiuto in bianconero, culminato con la grande prestazione offerta ieri. Con qualità tecniche, visione di gioco e personalità, il giovane centrocampista sta guadagnando spazio e attenzione, candidandosi a un ruolo sempre più centrale nel progetto Next Gen.Per lui, il futuro è tutto da scrivere, ma il presente parla già bianconero.