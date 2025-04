Getty Images

Sky - Juventus Next Gen, a rischio la sfida contro il Messina?

un' ora fa



La Juventus Next Gen di Massimo Brambilla dovrebbe scendere in campo nel pomeriggio di sabato, precisamente alle ore 16:30 per la sfida contro il Messina. Stando a quanto riferisce Sky Sport aumenta la possibilità del rinvio delle partite di Serie C, esattamente dove milita la Juventus Next Gen. Si tratterebbe dell'ultimo turno di campionato e dovrebbero scendere in campo proprio nella giornata di sabato quando si terranno i funerali del Pontefice che potrebbero costare il rinvio della giornata. Comunicazioni ufficiali saranno rese note già nelle prossime ore probabilmente.