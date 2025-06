Sky - Juventus, nelle prossime ore un contatto con Sancho

Getty Images

La Juventus torna a muoversi sul fronte offensivo e lo fa con un nome importante: Jadon Sancho. L’esterno offensivo inglese, di proprietà del Manchester United, è da tempo in uscita dai Red Devils e il suo futuro potrebbe essere lontano da Old Trafford. Nelle prossime ore, secondo quanto riportato da Sky Sport, sono programmati nuovi contatti tra il club bianconero e l’entourage del giocatore.La Juventus, al momento, sta sondando la volontà di Sancho, per capire se esistano margini concreti per intavolare una trattativa. Il giocatore gradirebbe un rilancio in un top club europeo e l’ipotesi Serie A potrebbe stuzzicarlo, soprattutto se accompagnata da un progetto tecnico competitivo e da un ruolo centrale.

La trattativa non è ancora entrata nel vivo, ma i bianconeri osservano con attenzione l’evolversi della situazione. Molto dipenderà dalle condizioni economiche dell’operazione