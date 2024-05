Sky: la scelta su Di Gregorio della Juventus



Lasi prepara per una stagione di grandi cambiamenti sotto la guida di Thiago Motta. Il nuovo allenatore ha già iniziato a mettere in chiaro le sue preferenze tecniche, influenzando il mercato bianconero in modo significativo.Una delle notizie più sorprendenti riguarda Federico. Nonostante il suo talento indiscusso e l'affetto dei tifosi, Chiesa non è considerato una priorità per Thiago Motta. Questa valutazione è strettamente legata a preferenze tecniche e non rappresenta una necessità di cessione da parte della società. La decisione di Motta è basata su una visione tattica che potrebbe portare a soluzioni diverse in campo, favorendo altri giocatori che meglio si adattano al suo stile di gioco.La Juventus sta pianificando di promuovere Michelecome portiere titolare per la prossima stagione. Questa scelta implica la possibile cessione di Wojciech Szczesny, che ha servito il club con grande professionalità ma potrebbe essere considerato in uscita per fare spazio al talento italiano.Thiago Motta ha espresso un forte interesse per Teundell'Atalanta. La Juventus ha già avanzato un'offerta diper assicurarsi i servizi del talentuoso olandese, ma l'Atalanta ne chiede 60 milioni. La trattativa è in corso, secondo Sky Sport.Nonostante le possibili partenze, ci sono giocatori che sono considerati fondamentali nel progetto di Thiago Motta. Adrien, Manuel, Gleisone Andreasono al centro delle strategie future del club. Inoltre, se l'acquisto di Riccardodovesse concretizzarsi, anche lui verrebbe inserito tra i giocatori chiave.