Sky - Juventus, l'esito dell'incontro Tudor-Comolli

Novità importanti arrivano sul fronte panchina in casa Juventus. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, il club bianconero sembra sempre più orientato a proseguire con Igor Tudor alla guida tecnica della squadra.L’incontro avvenuto mercoledì 4 giugno tra il nuovo direttore generale della Juventus, Comolli, e l’allenatore croato ha avuto esiti molto positivi. Come riportato da Sky Sport, il faccia a faccia ha confermato la volontà reciproca di continuare insieme il percorso intrapreso.Tudor, subentrato nella fase finale della scorsa stagione, ha convinto la dirigenza non solo per i risultati ottenuti, ma anche per la gestione del gruppo e l’identità tattica data alla squadra. Proprio per questo, la Juventus ha deciso di mettere momentaneamente da parte altri profili valutati nelle scorse settimane.

La linea è chiara: puntare su Tudor anche per il futuro, con un occhio ovviamente rivolto al Mondiale per Club, che rappresenterà un banco di prova fondamentale.La conferma dell’allenatore croato darebbe continuità al progetto bianconero, in un momento di rinnovamento anche dirigenziale. Il lavoro con Comolli è appena iniziato, ma le premesse per un’intesa duratura ci sono tutte.