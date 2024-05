La Juventus si prepara per la partita contro il Bologna in programma domani. E' la penultima gara della stagione ma soprattutto la prima delle due che Paolo Montero affronterà da allenatore della prima squadra. Quale formazione sceglierà l'ex difensore bianconero? Si prospetta una Juve senza stravolgimenti, con la difesa composta dal terzetto classico ovvero Gatti, Bremer e Danilo. A centrocampo spazio per Locatelli, Mckennie e Rabiot con Cambiaso e Iling in vantaggio sugli esterni. E in attacco? Vlahovic insieme a Chiesa, nessuna sorpresa in vista.