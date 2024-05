Sarà Marco Landucci il prossimo allenatore della Juventus? Almeno per le prossime due partite di questa stagione. Max Allegri va verso l'esonero anticipato, le parti si stanno parlando in questo momento e ci si aspetta che il tecnico livornese possa effettivamente ricevere i saluti ufficiali da parte del club.



Sky - Squadra a Landucci: le ultime



Come riporta Sky Sport, la Juventus potrebbe essere 'traghettata' da Marco Landucci, attuale vice di Allegri, per le prossime due partite. Un po' come accaduto alla Lazio con Martuscello e Maurizio Sarri. Servirà però l'okay dell'allenatore toscano prima di dar seguito alle intenzioni della società. Landucci è da tanti anni collaboratore di Allegri e non ha mai avuto un'esperienza da primo allenatore. Naturalmente, si tratterebbe soltanto di due giornate.