Sky - 'Juventus-Kelly, problemi in via di definizione'

È una vera corsa contro il tempo per il deposito del contratto di Lloydalla. Il difensore inglese, arrivato a Torino nella serata di domenica, non ha ancora la certezza del trasferimento a causa di problemi burocratici legati al suo status di extracomunitario. Per completare l’operazione, è necessario ottenere il visto per il permesso di lavoro in Italia. Attualmente, la Juventus sta lavorando intensamente per sbrigare le pratiche necessarie e risolvere le ultime questioni burocratiche. Se tutto andrà per il verso giusto, il club potrà ufficializzare l’acquisto e completare il deposito del contratto in tempo utile. Secondo Sky Sport, i problemi burocratici sarebbero in via di definizione.