Sky - Juventus, ipotesi scambio Rugani-Aguerd con il West Ham: le ultime

La Juventus si trova negli Stati Uniti per partecipare al Mondiale per Club. I bianconeri hanno esordito con una bella vittoria sull'Al-Ain, e affronteranno ilnel match di domenica 22 giugno. Nel frattempo, però, la Juve lavora anche in ottica mercato sotto diversi punti di vista. Tra questi c'è anche il reparto difensivo, che potrebbe subire dei cambiamenti sia in entrata sia in uscita.Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, al club bianconero piace, difensore del West Ham. Allo stesso tempo gli Hammers sarebbero interessati a Daniele Rugani, e dunque le due squadre sarebbero in contatto per lavorare al possibile scambio tra i due difensori. Aguerd è stato acquistato dal West Ham dal 2022 per 25 milioni, e nella scorsa stagione è stato in prestito alla

Rugani, invece, è tornato alla Juve dopo il prestito all'Ajax, ed è partito con la squadra di Tudor per prendere parte al Mondiale per Club. Resterà dunque da capire come possa evolversi un'eventuale scambio tra Juventus e West Ham.