Sky - Juventus, incontro con il Deportivo per Yeremay

Alla fine,ha scelto di restare al, rinnovando il suo contratto fino al 2030 e aumentando la clausola rescissoria a 35 milioni di euro, quasi il doppio rispetto alla precedente. Nonostante il prolungamento, l’interesse attorno al talentuoso classe 2002 spagnolo non è diminuito, e tra i club interessati si è aggiunta anche la. Nella giornata di ieri, domenica 2 febbraio, i bianconeri hanno avuto un incontro con il Deportivo per sondare la possibilità di un trasferimento a giugno. La trattativa resta aperta, con la Juventus pronta a valutare le condizioni per l’operazione estiva. Lo riporta Sky Sport.