Sky - Juventus, il Werder Brema su Mbangula

2025 Getty Images

Il Werder Brema torna con forza su Samuel Mbangula, talento belga classe 2004 in forza alla Juventus, secondo Sky Sport. Dopo le voci insistenti di un possibile trasferimento al Nottingham Forest, operazione poi saltata, il club tedesco ha riallacciato i contatti con l’entourage del calciatore.Mbangula è reduce da una stagione positiva in bianconero, nella quale ha collezionato 23 presenze in Serie A, mettendo a referto 3 gol e 4 assist, oltre a siglare il suo primo gol in Champions League, ulteriore conferma della sua crescita costante e della sua capacità di incidere anche nei palcoscenici europei.

La Juventus, attualmente impegnata nella definizione della rosa per la stagione 2025/2026, sta valutando le opzioni per il futuro del giovane talento. Alcune settimane fa, il belga era stato vicino a un doppio trasferimento al Nottingham Forest, insieme a Timothy Weah, ma l’affare si è arenato nelle fasi finali.Adesso il Werder Brema prova ad approfittarne, con l’obiettivo di chiudere l’operazione prima dell’inizio della Bundesliga. Mbangula è considerato uno dei profili più interessanti della nuova generazione juventina e la sua possibile partenza sarà legata anche alle strategie di mercato del club bianconero nelle prossime settimane.