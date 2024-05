Quale futuro per Massimiliano Allegri dopo l'esonero della Juventus? Questo quanto riferisce Gianluca Di Marzio dagli studi di Sky Sport: Non so la sua intenzione ora, sono state comunque ore delicate". In particolare il giornalista racconta un retroscena sul tecnico livornese:" Si aspettava di rimanere in panchina per salutare il pubblico all’ultima giornata. Ora ci sono anche situazioni legali, non credo stia pensando ad un’altra panchina".