Il giornalista di Sky Sport, Paolo, ha fornito dettagli sulla strategia dellariguardo a Federico, concentrandosi sul futuro del talentuoso numero 7 bianconero. "La Juventus pone grande fiducia in Chiesa", ha dichiarato Aghemo. "Lo considera un pilastro. È evidente che si prospetta un rinnovo contrattuale o, comunque, una situazione da risolvere entro il 2025. Le trattative saranno inevitabili. Tuttavia, è un giocatore sul quale la Juventus conta pesantemente." L'analisi di Aghemo rivela l'importanza di Chiesa per il futuro della squadra e la necessità di stabilire un accordo per garantire la sua permanenza a lungo termine.