IL PRIMO OBIETTIVO E' FELIPE ANDERSON



SI SONDA IL TERRENO PER CALAFIORI

Quella di oggi è stata una giornata piuttosto movimentata dalle parti della Continassa, con lache ha ufficializzato gli arrivi di Pedro Felipe e di Carlos Alcaraz. Ma ildei bianconeri è destinato a proseguire anche 'a porte chiuse', dato che gli obiettivi finiti sulla lista di Giuntoli e Manna sono tanti.Il primo nome che spunta sulla lista dei due dirigenti è quello del brasilianoche andrà in scadenza di contratto a giugno 2024 e che di conseguenza, potrà accordarsi con la Juve sin da subito. Su questo fronte sono emersi degli sviluppi proprio pochi istanti fa, perchè stando a quanto riportato da Sky Sport, la Vecchia Signora èMa tra i tanti giocatori monitorari dalla Juve c'è finito ancheora in forza al Bologna. Come noto a tutti, al termine della stagione Alex Sandro farà le valigie e i bianconeri dovranno trovare un sostuito anche in chiave numerica e l'ex Roma potrebbe essere il candidato ideale in quest'ottica.