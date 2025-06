Sky - Juventus, il Nottingham Forest su Weah e Mbangula

Mbangula nel mirino del Nottingham Forest

Il calciomercato della Juventus si muove anche in uscita. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Juventus e il Nottingham Forest sarebbero in contatto per una doppia operazione che coinvolgerebbe due esterni bianconeri: Samuel Mbangula e Timothy Weah. Le parti stanno trattando per una cifra compresa tra i 22 e i 23 milioni di euro.Il giovane Samuel Mbangula, talento che si è messo in mostra nella prima parte di stagione, ha attirato l’interesse del club inglese grazie alle sue qualità tecniche e alla grande progressione sulla fascia. Il Nottingham Forest, alla ricerca di profili giovani ma già pronti per il salto in Premier League, avrebbe già avviato i primi contatti con la Juventus per valutare la fattibilità dell’operazione.

Timothy Weah possibile rinforzo per la Premier League

Il nome a sorpresa nella trattativa è quello di Timothy Weah, esterno statunitense che nella sua prima stagione a Torino ha vissuto alti e bassi. Il classe 2000, impiegato soprattutto come esterno a tutta fascia, non ha ancora convinto del tutto e potrebbe essere ceduto per fare cassa o per finanziare nuovi innesti. Come riportato da Sky Sport, però, resta da comprendere la volontà dello statunitense. Nel frattempo Juventus e Nottingham Forest sono in trattativa per trovare l'intesa economica.





