Getty Images

Sky - Juventus, il Bayern pone le condizioni per Kim

24 minuti fa



Kim Min-jae, difensore centrale classe 1996 del Bayern Monaco e della nazionale sudcoreana è finito nel mirino della Juventus per rinforzare il reparto arretrato. Stando però a quanto riferisce dalla Germania Sky il Bayern avrebbe posto le condizioni per cedere il centrale difensivo nel corso della sessione estiva di calciomercato. Non sarà semplice per i bianconeri arrivare all'acquisto del cartellino del giocatore: il Bayern, infatti, sarebbe contrario a cedere Kim in prestito, e valuterebbe soltanto offerte per un trasferimento a titolo definitivo. Quindi strada in salita per la Vecchia Signora.