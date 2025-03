Sky - Juventus, giorno di riposo per i Nazionali: le ultime dalla Continassa

CALCIOMERCATO

Le condizioni di Douglas Luiz e Cambiaso

non ha ancora avuto con sé la Juventus al completo, in questi suoi primissimi giorni di lavoro alla Continassa. Come rivelato da Sky, dopo l'allenamento di ieri con i pochi giocatori non partiti con le rispettive Nazionali, quest'oggi è stato concesso un po' di riposo ai bianconeri freschi di rientro, per cui la rosa dovrebbe essere al completo solo domani. Si attendono ora aggiornamenti sulle condizioni di, che ieri hanno lavorato ancora a parte e restano dunque in dubbio per la sfida di sabato contro il Genoa.

Il centrocampista brasiliano è fermo da ormai più di un mese per via di un problema muscolare, mentre l'esterno azzurro è rientrato anzitempo dal ritiro con l'Italia a causa dell'infortunio alla caviglia che lo aveva costretto a fermarsi durante la sfida contro la Fiorentina, l'ultima della Juventus con Thiago Motta. Entrambi dovranno essere monitorati con attenzione nei prossimi giorni, passo dopo passo, per capire se potranno essere a disposizione per il match all'Allianz Stadium del 29 marzo, il primo con Tudor in panchina: sarà lui, insieme al suo staff tecnico e ai medici bianconeri, a valutarli e osservarne gli eventuali progressi per poi prendere la decisione definitiva.