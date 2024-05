Juventus, futuro allenatore: ecco quando si saprà

Del futuro di Massimiliano Allegri ha parlato Sky Sport che riferisce come sia da capire se, centrato il pass per la Champions e giocata la finale di Coppa Italia, ci sarà ancora lui sulla panchina bianconera la prossima stagione. Allegri ha un altro anno di contratto ma resta forte la candidatura di Thiago Motta.Prima c’è da blindare il terzo posto, e giocarsi la finale di Coppa Italia di nuovo a Roma contro l’Atalanta. Poi la società - con Cristiano Giuntoli in prima fila - valuterà cosa sarà giusto per il futuro. Se andare avanti o cambiare guida tecnica. Sullo sfondo – si sa- c’è il profilo di Thiago Motta ben presente.