Sky - Juventus, Ederson è l'obiettivo a centrocampo: si allontanano Tonali e Frattesi

Si preannuncia un'estate molto calda in casa Juventus . Un'estate che, dopo la partecipazione al Mondiale per Club , potrebbe portare ad importanti investimenti in chiave calciomercato. Secondo quanto riferito da Sky, il club bianconero avrebbe in mente di piazzare un grande colpo a centrocampo.Il nome individuato dagli uomini di mercato bianconeri è quello di. Il centrocampista brasiliano dell'Atalanta, infatti, è uno dei pezzi pregiati della formazione bergamasca che, a sua volta, lo valuta tra i 50 e i 60 milioni di euro.Per questo motivo, la Juventus nelle prossime settimane potrebbe provare ad affondare il colpo per il classe 1999 ex Salernitana. Ederson, infatti, sta scalando repentinamente posizioni all'interno della lista di gradimento per quanto riguarda il centrocampo. Un profilo quello del centrocampista verdeoro che, nelle ultime ore, avrebbe scavalcato sia Sandro Tonali che Davide Frattesi.

Tonali e Frattesi in salita

Se, per quanto riguarda il centrocampo, la Juventus dovesse decidere di progettare un vero e proprio assalto nei confronti di Ederson, ecco che le piste riguardanti Sandro Tonali e Davide Frattesi si fanno sempre più fredde e complicate.Il centrocampista del Newcastle è blindatissimo dai Magpies che, l'anno prossimo giocheranno anche la Champions League. La prima richiesta degli inglesi, infatti, è fissata a 100 milioni di euro e, inevitabilmente, rende l'affare complicatissimo.Lo stesso discorso vale per Davide Frattesi che, con l'arrivo di Christian Chivu sulla panchina dell'Inter, potrebbe ritrovare centralità all'interno del progetto nerazzurro. La formazione vice-campione d'Europa, inoltre, non vorrebbe cedere il calciatore per rinforzare una rivale.