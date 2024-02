"Dobbiamo fare un reset", aveva annunciato Massimiliano Allegri. Come sottolinea Sky Sport, il tecnico livornese intendeva principalmente un reset mentale. Nella formazione schierata oggi contro il Frosinone, non si registra alcuna variazione se non la sostituzione obbligata di Rugani al posto di Danilo. Charly Alcaraz rimane ancora in panchina. Inoltre, non si osserva alcun cambiamento nel modulo di gioco. Questo approccio riflette la determinazione della squadra a superare le difficoltà attuali mantenendo un'impostazione tattica solida, mentre si concentrano sul rinnovamento delle energie mentali per affrontare le sfide future.