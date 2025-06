Sky - Juventus e Milan su Retegui

Getty Images

Il nome di Mateoagita il mercato estivo in Serie A. L’attaccante dell'Atalanta, capocannoniere del campionato 2024/2025, è finito nel mirino della Juventus, che valuta con attenzione il suo profilo in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Sky Sport, anche il Milan segue con interesse l’italo-argentino, ma il prezzo elevato potrebbe rappresentare un ostacolo per entrambi i club.Il club bianconero, con Damien Comolli al timone dell’area sportiva, sta sondando il terreno per rinforzare il reparto offensivo, soprattutto se dovesse concretizzarsi l’addio di Dusan Vlahovic. In questo scenario, Retegui rappresenterebbe un'alternativa già rodata in Serie A, fisicamente pronto e con un ottimo feeling con il gol.

La Juventus monitora la situazione e resta pronta a inserirsi nella corsa, forte anche del gradimento del giocatore per un trasferimento in un top club italiano. La concorrenza del Milan resta viva, ma i bianconeri potrebbero avere le carte in regola per convincere l'Atalanta, magari inserendo delle contropartite tecniche.Il futuro di Retegui si scriverà nelle prossime settimane, e la Juventus è più che spettatrice interessata.