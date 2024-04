Su Sky Sport, il giornalista Gianluca di Marzio analizza la situazione di Juventus e Milan e parla del futuro allenatore delle due squadre: "Milan e Juventus stanno arrivando stancamente alla fine dei cicli, poi sarà importante non sbagliare la scelta dell'allenatore. Thiago Motta in pole per la Juventus, dall'altra parte per il Milan c'è il nome di Lopetegui ma non scalda la tifoseria e bisogna capire quanto la società nella sua scelta risenta dei tifosi". Da tempo sappiamo come Cristiano Giuntoli abbia individuato in Thiago Motta il possibile sostituto di Allegri, sempre più lontano dalla Juve.