Sky - Juventus, domani Elkann alla Continassa: di cosa si parlerà

AFP via Getty Images

Sky Sport ha analizzato gli sviluppi previsti per la giornata di domani, venerdì 21 marzo, in casa Juventus. Al centro dell’attenzione ci sarà un incontro tra John Elkann, rappresentante di Exor, e i vertici della dirigenza bianconera, composto da Scanavino, Calvo e Giuntoli.L’appuntamento, già programmato da tempo e non frutto di un’emergenza improvvisa, avrà come focus principale le questioni finanziarie del club. Al centro della discussione non ci saranno aspetti legati al campo o al calciomercato, ma piuttosto i numeri e gli obiettivi strategici della società. Uno dei temi fondamentali riguarderà l’importanza della qualificazione alla prossima Champions League, un traguardo che garantirebbe la sostenibilità economica necessaria per proseguire su una determinata linea di sviluppo.

L’incontro sarà quindi un’occasione per fare il punto sulla situazione finanziaria della Juventus e definire le strategie future, con la consapevolezza che il raggiungimento del quarto posto in campionato rappresenterebbe un fattore chiave per il proseguimento del progetto sportivo del club.