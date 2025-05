Sky - La Juventus accelera per David: aumenta la fiducia dei bianconeri, la situazione

2 ore fa



Secondo quanto riferito da Sky, nelle ultime ore si registra una grande accelerata della Juventus per quanto riguarda Jonathan David. L'attaccante canadese, che lascerà il Lille a parametro zero. Il classe 2000, a partire dal 1° luglio, potrà infatti accordarsi a zero con qualsiasi club e la Vecchia Signora ha rotto definitivamente gli indugi.



Il club bianconero, nonostante una foltissima concorrenza, sarebbe ora in pole position e soprattutto sarebbe disposta a soddisfare le richieste economiche dell'attaccante e del suo entourage. Anche il Napoli è forte sul calciatore, ma la Juve sembra ormai decisa a superare definitivamente la concorrenza.