Lascenderà in campo domani sera contro il Cagliari in terra sarda, alla Unipol Domus Arena. I tifosi però dopo aver visto il video di oggi sui social della Juventus si interrogano per sapere se a difendere i pali della Vecchia Signora ci sarà Wojcechoppure Mattia Perin. Il portiere polacco infatti ha rimediato una frattura del setto nasale nel corso del derby della Mole di appena una settimana fa, ma stando a quanto riferisce SkySport è in pole position per una maglia da titolare. Sembra infatti aver recuperato al meglio dall'infortunio rimediato.