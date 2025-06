Sky - Juventus, c'è un portiere nel mirino della Next Gen

Getty Images

La Juventus continua a lavorare su più fronti in questa sessione di calciomercato, non solo per rinforzare la prima squadra ma anche per potenziare il proprio settore giovanile e la Juventus Next Gen. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i bianconeri avrebbero messo nel mirino Alessandro Nunziante, giovane portiere classe 2007, attualmente in forza al Benevento.Il ragazzo si è distinto nell’ultima stagione tra le fila del settore giovanile sannita, attirando l’interesse di diversi club. La Juventus, però, sembra voler fare sul serio, considerandolo un profilo interessante per rinforzare la propria seconda squadra, che milita in Serie C.

L’eventuale arrivo di Nunziante rappresenterebbe un investimento in prospettiva, coerente con la filosofia del club torinese, sempre attento a valorizzare i migliori talenti italiani. Il portiere, che ha mostrato doti tecniche e caratteriali notevoli per la sua età, potrebbe iniziare il proprio percorso in bianconero con la Next Gen, con l’obiettivo di crescere sotto la guida dello staff juventino.L’operazione è ancora in fase preliminare, ma i contatti tra le parti sarebbero già stati avviati. Nei prossimi giorni sono attesi sviluppi, con la Juventus intenzionata ad accelerare per chiudere l’affare.