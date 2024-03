Secondo quanto riportato da Sky Sport, Areksarà il sostituto di Dusancontro l'Atalanta. Il polacco è determinato a ritrovare la via del gol, non avendo segnato in Serie A da ben cinque mesi. Finora, Milik ha disputato 25 partite e ha siglato solamente due reti. Pertanto, il numero 14 della Juventus auspica di sbloccarsi già a partire dalla prossima partita, sperando di brillare nel ruolo di Vlahovic, il quale ha mantenuto finora una media gol invidiabile. L'opportunità di giocare contro l'Atalanta potrebbe essere la svolta che Milik attende per riacquistare fiducia e determinazione, contribuendo così alla squadra con le sue capacità offensive.