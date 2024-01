IL PIANO DELLA JUVE

E' una settimana rovente quella che si sta vivendo nell'ambiente bianconero, con la Juventus che è divisa tra il big match di domenica contro l'Inter e le ultime ore del mercato invernale. In tal senso sarebbero emerse delle novità proprio in questi istanti, perchè stando a quanto riportato da Sky Sport, i bianconeri avrebbero sondato il terreno per il centrocampista del SouthamptonSi tratta di un classe 2002 che ha disputato fino a questo momento 26 partite, mettendo a referto 4 gol e 3 assist.Alcaraz è un vecchio pupillo di Giuntoli, che avrebbe voluto portare al Napoli di Luciano Spalletti, dato che anche il ct della Nazionale gradiva questa soluzione.