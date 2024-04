Napoli, accordo verbale con Manna come ds. Titola così Gianluca Di Marzio, che spiega come il dirigente della Juventus, braccio destro di Giuntoli, sia vicino all'addio e al passaggio al Napoli. Il club partenopeo vuole ripartire dalla coppia Manna-Italiano e c'è l'accordo con il ds. Così il Napoli comincia a gettare le basi per la prossima stagione. Aurelio De Laurentiis ha raggiunto negli scorsi giorni un accordo verbale con Giovanni Manna per il ruolo di direttore sportivo. L'attuale dirigente e collaboratore di Giuntoli alla Juventus ha già dato il suo sì al passaggio in azzurro. In attesa delle firme, il primo nome per la panchina è quello di Vincenzo Italiano, si legge