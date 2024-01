Nuova pretendente per Filippo, il giocatore che potrebbe dare allaquel tesoretto di circa 3 milioni di euro da reinvestire subito sul mercato in entrata (nello specifico per Tiago Djalò per cui si stanno limando gli ultimi dettagli contrattuali).Stando a Sky Sport, nella corsa al giovane centrocampista in prestito all'Empoli si è inserito il, che per lui potrebbe essere una destinazione più allettante essendo in Serie A. Al momento, però, rimane in vantaggio il, che nei giorni scorsi aveva già trovato l'intesa con i bianconeri.