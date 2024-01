Juve, fissate le visite mediche di Djalò

Il semaforo sembra finalmente aver virato al verde per il trasferimento dialla. Tutti i dettagli sono stati attentamente limati, e dopo l'accordo con il Lille, anche l'entourage del giocatore ha accettato l'offerta del club italiano. Ora, il percorso sembra in discesa.Secondo quanto riporta Sky Sport,. Il protocollo seguirà la consueta procedura, con il giocatore che successivamente si recherà in sede per formalizzare le firme necessarie, anticipando poi l'annuncio ufficiale del trasferimento.