Secondo quanto riferisce Sky Sport, sembra che Areksia il favorito per affiancare Federiconell'undici titolare nel prossimo match di Coppa Italia contro la Salernitana. L'attaccante polacco potrebbe ottenere una maglia da titolare, mentre Dusansembra destinato a iniziare la partita dalla panchina, insieme a Kenan. La scelta di Milik potrebbe portare una variazione tattica nell'attacco della squadra, fornendo una prospettiva interessante per la sfida. Resta da vedere come il tecnico gestirà le opzioni offensive nel corso della partita, con diverse possibilità a disposizione.