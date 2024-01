Juve-Salernitana, la probabile formazione

Laaffronterà ladue volte nel giro di pochi giorni, e si prevede che le due squadre saranno notevolmente diverse. In vista dell'esordio stagionale in Coppa, alla Continassa , secondo quanto riporta Sky Sport, si considerano rotazioni, pur senza eccedere, dato anche l'organico non particolarmente ampio. In porta, Perin sarà titolare, mentre in difesa si darà spazio a, cona centrocampo.potrà giocare in Coppa, risparmiandosi poi per il campionato a causa della squalifica. Cambiaso, rientrato dalla squalifica in campionato, è in una condizione fisica più fresca rispetto ad altri. In attacco, potrebbe partirefin dall'inizio.(3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Rabiot, Iling; Yildiz, Milik