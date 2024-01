Juve, Koopmeiners è il primo obiettivo

. E l'offerta già pronta per l'è di quelle irrinunciabili, o quasi: 40 milioni di euro più bonus. Stando a Sky Sport, il club bianconero è intenzionato ad affondare il colpo per il centrocampista olandese a partire dal prossimo 3 febbraio, dunque a mercato chiuso, con il chiaro intento di trovare un'intesa con la società orobica e blindare il giocatore, che raggiungerebbe la Continassa a stagione conclusa.Koopmeiners è il principale obiettivo della Juve. Che quindi, con il proprio staff dirigenziale, non accelererà per arrivare ad altri profili, ma si concentrerà solo su di lui. La strategia è delineata.