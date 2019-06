Il ritorno di Paul Pogba alla Juventus è sempre in prima fila tra le necessità di mercato sul taccuino di Fabio Paratici. I costi dell'operazione, però, restano altissimi: il Manchester United chiede almeno 150 milioni di euro per il suo cartellino e lo stesso centrocampista francese, pur entusiasta di un eventuale ritorno in bianconero, vuole almeno 15 milioni di euro netti a stagione. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Juventus sarebbe preoccupata da questo importante esborso, anche se i bianconeri sono pronti a dare battaglia al Real Madrid per il suo acquisto fino all'ultimo.